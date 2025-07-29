Медик из Новосибирска рассказал о лихорадке Чикунгунья

Он отметил в беседе с Горсайтом, что это вирусное заболевание имеет симптомы, схожие с ОРВИ, включая головную боль, высокую температуру, а также боли в мышцах и суставах. По его словам, чаще всего болезнь проходит с легким недомоганием, и люди могут даже не осознать, что перенесли именно чикунгунью, принимая ее за обычный грипп.
Эксперт уверяет, что паниковать по поводу возможной эпидемии не стоит. Он считает, что общественный резонанс вокруг этого заболевания является лишь «очередной страшилкой», которая используется для запугивания населения.
Новосёлов пояснил, что этот арбовирус известен достаточно давно и передается не воздушно-капельным путем, а через укусы кровососущих насекомых, преимущественно комаров тропических видов. Он добавил, что инфекция не распространяется активно и массовой заболеваемости ожидать не следует. Однако специалист подчеркнул, что само заболевание не поддается лечению, а медикаменты лишь помогают облегчить симптомы.
По словам медика, для снижения температуры и борьбы с воспалением используются обычные препараты. Он также отметил, что если чикунгунья мутирует и начнет передаваться от человека к человеку, это станет совершенно другой проблемой.