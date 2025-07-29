Медик из Новосибирска рассказал о лихорадке Чикунгунья

Он отметил в беседе с Горсайтом, что это вирусное заболевание имеет симптомы, схожие с ОРВИ, включая головную боль, высокую температуру, а также боли в мышцах и суставах. По его словам, чаще всего болезнь проходит с легким недомоганием, и люди могут даже не осознать, что перенесли именно чикунгунью, принимая ее за обычный грипп.