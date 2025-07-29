Владимир Плахотнюк хочет экстрадиции в Молдову — адвокат

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Молдавский олигарх, экс-глава Демпартии Владимир Плахотнюк подал официальный запрос с ходатайством об экстрадиции в Республику Молдова, об этом накануне сообщил адвокат Лучиан Рогак.
Отметим, что в понедельник Генпрокуратура Молдовы сообщала, что арестованный Интерполом в Греции Плахотнюк не выражал согласия на экстрадицию в Молдову.
По словам адвоката задержанного, однако, ситуация несколько иная.
«Владимир Плахотнюк официально подал запрос, в котором он безоговорочно соглашается на экстрадицию в Республику Молдова. Запрос был направлен в компетентные судебные органы Греции и подтверждает выраженную господином Плахотнюком готовность открыто сотрудничать с международным судебным процессом с целью быстрого и оперативного разрешения судебного разбирательства», — говорится в сообщении Лучиана Рогака, размещенное в соцсети.
Защитник также отметил, что его клиент «готов к экстрадиции и готов использовать все имеющиеся в его распоряжении правовые возможности для возвращения в Республику Молдова».
Кроме того, Рогак сообщил, что отныне «вся информация о нашем клиенте будет размещаться на официальных страницах в социальных сетях, связанных с его именем».
Он также отметил, что судебное разбирательство будет продолжено в соответствии с применимыми международными правилами, а окончательное решение будет принято компетентными греческими властями.
Во вторник, 22 июля, Генпрокуратура Молдовы подтвердила, что Плахотнюк был задержан сотрудниками Интерпола в Афинах. Уточняется, что Плахотнюк «разыскивается по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах».
Молдавское ведомство начало процесс подготовки необходимых документов, которые будут сопровождать запрос об экстрадиции, как того требует Европейская конвенция о выдаче. Решение по делу будет вынесено греческими властями на основании применимого национального законодательства.
Греческая прокуратура выдала ордер на арест Плахотнюка на 40 дней, что является сроком, предусмотренным Европейской конвенцией о выдаче для направления запроса об экстрадиции. Решение может быть обжаловано.
Владимир Плахотнюк обвиняется в Молдове в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года он бежал из страны. Молдавский суд неоднократно выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура настаивает на его экстрадиции. В декабре 2021 года в отношении бывшего лидера демократов было сформулировано новое обвинение по делу о превышении должностных обязанностей и служебном подлоге, совершенном в июне 2019 года.
Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.