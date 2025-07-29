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Уфимский спортсмен Хабиб Атлуев стал чемпионом России по грэпплингу

Хабиб получил путёвку на чемпионат мира.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Уфимец Хабиб Атлуев одержал победу на чемпионате России по грэпплингу. Об этом сообщает Минспорт Башкирии.

Соревнования всероссийского уровня прошли в Подмосковье и были посвящены памяти Ризвана Бочкаева, тренера, удостоенного звания заслуженного. В весовой категории до 66 килограммов Атлуев не оставил шансов соперникам, выиграв все три схватки и забрав золото.

Теперь Хабиб отправится на чемпионат мира, который состоится в Сербии с 14 по 17 октября.

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