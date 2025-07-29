Уфимский спортсмен Хабиб Атлуев стал чемпионом России по грэпплингу

Уфимец Хабиб Атлуев одержал победу на чемпионате России по грэпплингу. Об этом сообщает Минспорт Башкирии.
Соревнования всероссийского уровня прошли в Подмосковье и были посвящены памяти Ризвана Бочкаева, тренера, удостоенного звания заслуженного. В весовой категории до 66 килограммов Атлуев не оставил шансов соперникам, выиграв все три схватки и забрав золото.
Теперь Хабиб отправится на чемпионат мира, который состоится в Сербии с 14 по 17 октября.
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