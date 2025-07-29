Минюст: страховка при отмене сделки с квартирой составит не менее 420 000 рублей

Минюст разъяснил нюансы выплат не менее 420 тысяч рублей (не менее 10 000 базовых величин) страховой суммы при аннулировании сделки с недвижимостью.
Напомним, в апреле 2025 года указ президента изменил подходы в обязательном страховании ответственности риэлтерских коммерческих организаций за причинение вреда потребителю их услуг. Теперь при продаже квартиры через агентство страховка распространяется и на покупателя.
Если договор на оказание риэлтерских услуг с агентством заключил продавец квартиры, а не покупатель, то риэлтерская организация все равно должна проверять юридическую чистоту сделки и нести ответственность.
Минюст разъяснил, что агентство обязано препятствовать удостоверению и госрегистрации сделки, которая может быть признана недействительной. Агентство обязано выявлять, в пределах своей компетенции, любые ограничения или обременения по продаваемой квартире, дому или иному объекту недвижимости.
«Указанная обязанность должна выполняться также в рамках договора с продавцом объекта недвижимости и не зависит от того, какому конкретно покупателю реализуется данный объект: заключившему с риэлтерской организацией договор или нет», — подчеркнули в министерстве.
Для того, чтобы агентство проверило юридическую частоту сделки покупатель не обязан заключить с агентством договор на оказание ему риэлтерских услуг и оплатить их, для этого достаточно и договора агентства с продавцом.
«Если риэлтерская организация ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по такому договору, то отвечать придется перед каждой из сторон сделки», — отметили в министерстве и назвали страховую сумму — не менее 10 000-кратного размера базовой величины (это не менее 420 тысяч рублей, или в эквиваленте не менее 140 тысяч долларов — Ред.).
Риэлтер Татьяна Чернова в телеграм-канала Главного управления юстиции Гомельского облисполкома привела пример: если покупатель купил квартиру, сделал ремонт, а суд отменил эту сделку, возложив возмещение ущерба на риэлтерскую организацию, то страховка покрывает стоимость квартиры и документально подтвержденных ремонтных работ.
Изменение в порядке страхования риэлтер охарактеризовала большим и весомым плюсом для покупателей недвижимости через риэлтерскую организацию.
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