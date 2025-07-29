Минюст: страховка при отмене сделки с квартирой составит не менее 420 000 рублей

«Если риэлтерская организация ненадлежащим образом исполнит свои обязательства по такому договору, то отвечать придется перед каждой из сторон сделки», — отметили в министерстве и назвали страховую сумму — не менее 10 000-кратного размера базовой величины (это не менее 420 тысяч рублей, или в эквиваленте не менее 140 тысяч долларов — Ред.).