В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов

«Мы готовим обращение в Государственную думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия», — написал Константинов в своем Telegram-канале.