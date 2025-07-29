В Крыму предложили запретить использование произведений иноагентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Парламент Крыма готовит обращение в Госдуму о введении запрета на публичное использование произведений иноагентов и недружественных к России иностранцев, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
«Мы готовим обращение в Государственную думу РФ о введении законодательного запрета на публичное использование и исполнение произведений, созданных иноагентами или гражданами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, предлагается установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, их произведений.
Константинов подчеркнул, что сегодня, в условиях ведения против России информационной войны, отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния, распространения антироссийской повестки, дискредитируют государственные институты и подрывают традиционные духовно-нравственные ценности.
«При этом их произведения продолжают широко транслироваться на территории России, включая телевидение, радио, интернет, театральные и концертные площадки. Государство может и обязано защищать свое информационное и культурное пространство от такого воздействия», — подчеркнул Константинов.