Россиянам объяснили, как правильно париться в бане летом

Летом париться можно, но с особой осторожностью. В жаркую погоду организм и без того испытывает тепловую нагрузку: сосуды расширены, потоотделение усилено, сердце работает на пределе. Врач советует избегать парной сразу после пребывания на солнце или интенсивной физической активности. Лучше перенести посещение на вечер и сократить продолжительность пребывания в бане до пяти-семи минут за один заход.