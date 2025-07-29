Россиянам объяснили, как правильно париться в бане летом

Как избежать перегрева и извлечь максимум пользы, рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, посещение бани развивает сердечно-сосудистую систему: расширяются сосуды, ускоряется кровообращение, улучшается микроциркуляция, снижается риск гипертонии. При этом сердце начинает работать активнее, что укрепляет его мышцу и нормализует давление.
Дополнительный эффект дают контрастные процедуры: чередование нагрева и охлаждения стимулирует сосудистый тонус и помогает организму лучше справляться со стрессом. Но при наличии хронических заболеваний сердца, легких, почек или сосудов такие манипуляции становятся опасными.
Летом париться можно, но с особой осторожностью. В жаркую погоду организм и без того испытывает тепловую нагрузку: сосуды расширены, потоотделение усилено, сердце работает на пределе. Врач советует избегать парной сразу после пребывания на солнце или интенсивной физической активности. Лучше перенести посещение на вечер и сократить продолжительность пребывания в бане до пяти-семи минут за один заход.
При этом нужно следить за самочувствием: слабость, головокружение или головная боль являются сигналом перегрева. В таком случае нужно прервать процедуры и отдохнуть в прохладе.
Не стоит забывать и о воде. В жару организм теряет много жидкости, а баня усиливает потери. Без восполнения запаса воды и минералов быстро наступает обезвоживание. Оно значительно увеличивает нагрузку на сердце и нарушает работу жизненно важных органов.