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Россиянам объяснили, как правильно париться в бане летом

Баня считается одной из самых мягких кардионагрузок — регулярное посещение парной улучшает работу сердца и сосудов. Но летом банные процедуры превращаются в испытание для организма.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Девушка в белом полотенце парится в бане
Источник: Freepik.com

Как избежать перегрева и извлечь максимум пользы, рассказала врач Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, посещение бани развивает сердечно-сосудистую систему: расширяются сосуды, ускоряется кровообращение, улучшается микроциркуляция, снижается риск гипертонии. При этом сердце начинает работать активнее, что укрепляет его мышцу и нормализует давление.

Дополнительный эффект дают контрастные процедуры: чередование нагрева и охлаждения стимулирует сосудистый тонус и помогает организму лучше справляться со стрессом. Но при наличии хронических заболеваний сердца, легких, почек или сосудов такие манипуляции становятся опасными.

Летом париться можно, но с особой осторожностью. В жаркую погоду организм и без того испытывает тепловую нагрузку: сосуды расширены, потоотделение усилено, сердце работает на пределе. Врач советует избегать парной сразу после пребывания на солнце или интенсивной физической активности. Лучше перенести посещение на вечер и сократить продолжительность пребывания в бане до пяти-семи минут за один заход.

Оптимальная температура для церемонии парения — не выше 50−60 градусов. Этого достаточно, чтобы потренировать сосуды, не перегружая сердце.

При этом нужно следить за самочувствием: слабость, головокружение или головная боль являются сигналом перегрева. В таком случае нужно прервать процедуры и отдохнуть в прохладе.

Не стоит забывать и о воде. В жару организм теряет много жидкости, а баня усиливает потери. Без восполнения запаса воды и минералов быстро наступает обезвоживание. Оно значительно увеличивает нагрузку на сердце и нарушает работу жизненно важных органов.