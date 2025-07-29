В Самарской области с начала сезона клещи покусали 2094 взрослого и 1054 ребенка

По данным мониторинга, с начала эпидсезона 2025 года в регионе зарегистрировано 3 148 случаев укусов клещей, из которых 1 054 случая приходятся на детей. За прошедшую неделю (с 21 по 27 июля) новых случаев заболеваний клещевыми инфекциями, включая боррелиоз, энцефалит, эрлихиоз и анаплазмоз, не выявлено.
В текущем году против клещевого энцефалита вакцинировано 15 579 человек.
Лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» показали:
Из 3 133 проверенных клещей вирус энцефалита обнаружен в 1% случаев. Анализ 3 082 экземпляров выявил боррелиоз у 2,7% насекомых.
Управление Роспотребнадзора продолжает контролировать ситуацию и рекомендует соблюдать меры предосторожности при посещении лесных зон и парков.
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