В Самарской области с начала сезона клещи покусали 2094 взрослого и 1054 ребенка

По данным мониторинга, с начала эпидсезона 2025 года в регионе зарегистрировано 3 148 случаев укусов клещей, из которых 1 054 случая приходятся на детей. За прошедшую неделю (с 21 по 27 июля) новых случаев заболеваний клещевыми инфекциями, включая боррелиоз, энцефалит, эрлихиоз и анаплазмоз, не выявлено.