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Белорус не смог поставить на учет автомобиль BMW, купленный в РФ по низкой цене

Белорус купил по низкой цене автомобиль BMW в России, но не смог поставить его на учет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Белорус не смог поставить на учет автомобиль BMW, купленный в РФ по низкой цене. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что житель Речицы искал себе новый автомобиль. Подходящий вариант он обнаружил на одной из интернет-площадок. Мужчину устроили и внешний вид авто, и его стоимость, которая оказалась заметно ниже рыночной.

«Тот факт, что за заключением договора купли-продажи пришлось ехать в Россию, лишь добавил сделке приключенческий характер», — отметили в ГКСЭ.

В пресс-службе добавили, что с первыми сложностями после покупки автомобиля мужчина столкнулся в тот момент, когда захотел поставить его на учет. У инспектора МРЭО появились сомнения в подлинности VIN-номера автомобиля BMW.

Специалисты выяснили: первоначальный идентификационный номер подвергался изменению. В частности, три последние цифры на номерной площадке кузова были зачеканены и отшлифованы. После этого вместо них был нанесен знак вторичной маркировки. Также установлено, что заводская табличка с маркировочным обозначением первоначального номера была удалена. На ее месте появилась металлическая со знаками вторичной маркировки.

«Содержание первоначального идентификационного номера удалось установить экспертным путем», — уточнили в ведомстве.

Тем временем таможня сказала, что белорусы не могут продавать россиянам ввезенные без пошлин электрокары.

Ранее Минюст сказал, что страховка при отмене сделки с квартирой составит не менее 420 000 рублей.

А еще ПВО Беларуси пресекла полет неопознанного беспилотника, который упал на окраине Минска.