Белорус не смог поставить на учет автомобиль BMW, купленный в РФ по низкой цене. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве отметили, что житель Речицы искал себе новый автомобиль. Подходящий вариант он обнаружил на одной из интернет-площадок. Мужчину устроили и внешний вид авто, и его стоимость, которая оказалась заметно ниже рыночной.
«Тот факт, что за заключением договора купли-продажи пришлось ехать в Россию, лишь добавил сделке приключенческий характер», — отметили в ГКСЭ.
В пресс-службе добавили, что с первыми сложностями после покупки автомобиля мужчина столкнулся в тот момент, когда захотел поставить его на учет. У инспектора МРЭО появились сомнения в подлинности VIN-номера автомобиля BMW.
Специалисты выяснили: первоначальный идентификационный номер подвергался изменению. В частности, три последние цифры на номерной площадке кузова были зачеканены и отшлифованы. После этого вместо них был нанесен знак вторичной маркировки. Также установлено, что заводская табличка с маркировочным обозначением первоначального номера была удалена. На ее месте появилась металлическая со знаками вторичной маркировки.
«Содержание первоначального идентификационного номера удалось установить экспертным путем», — уточнили в ведомстве.
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