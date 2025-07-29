Белорус не смог поставить на учет автомобиль BMW, купленный в РФ по низкой цене

Специалисты выяснили: первоначальный идентификационный номер подвергался изменению. В частности, три последние цифры на номерной площадке кузова были зачеканены и отшлифованы. После этого вместо них был нанесен знак вторичной маркировки. Также установлено, что заводская табличка с маркировочным обозначением первоначального номера была удалена. На ее месте появилась металлическая со знаками вторичной маркировки.