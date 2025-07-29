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В Омске 7-летний мальчик попробовал антифриз

Ребенок случайно отравился токсичной жидкостью во дворе дома. Сейчас он в больнице.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Om1 Омск

Как сообщили в СК РФ по Омской области, инцидент с ребёнком случился 18 июля. В больницу был госпитализирован 7-летний мальчик, который по неосторожности попробовал антифриз во дворе своего дома. Ребенок почувствовал себя плохо, и его немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По информации медиков, антифриз — это токсичное вещество, которое может вызвать серьезные отравления, особенно у детей.

Следователи напомнили родителям о необходимости соблюдать меры предосторожности и держать опасные химические вещества в недоступных для детей местах.