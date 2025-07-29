В Омске 7-летний мальчик попробовал антифриз

Как сообщили в СК РФ по Омской области, инцидент с ребёнком случился 18 июля. В больницу был госпитализирован 7-летний мальчик, который по неосторожности попробовал антифриз во дворе своего дома. Ребенок почувствовал себя плохо, и его немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.