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В Пермском крае еще один пьяный водитель утратил свой транспорт

Октябрьский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю.

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Октябрьский районный суд Пермского края вынес приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в управлении другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

В мае фигуранта, уже лишенного права управления транспортными средствами, остановили сотрудники Госавтоинспекции ОМВД «Октябрьский». При проверке данных установлено, что нарушитель лишен права управления транспортными средствами и ранее привлечен к административной ответственности.

Суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Кроме того, суд, несмотря на доводы прикамца и его защитника о том, что мопед на момент совершения преступления не являлся собственностью подсудимого, конфисковал его транспортное средство. Мопед достанется государству.