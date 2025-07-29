«Люся Чеботина прекраснее Дженнифер Лопес»: певец Александр Добронравов — о новом альбоме и артистах-однодневках

29 июля певец, продюсер, член Союза композиторов России Александр Добронравов выпустил новый альбом под названием «Все люблю». «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.
— Александр Андреевич, расскажите, о чем ваш новый альбом?
— Это собрание песен, которые были записаны в разное время: после пандемии и в начале специальной военной операции. Альбом получился светским, легкого эстрадного жанра. Даже несмотря на серьезность таких композиций, как «Воздастся» и «Не хлопай дверью».
— Уже завтра вы празднуете день рождения. Как будете отмечать?
— Знаете, наша жизнь сейчас настолько зациклена на телефонах, что привычная система отношений забывается. Раньше свадьбы и дни рождения гуляли так, что вся улица гудела, а сейчас в одиночку. Так что я хотел бы отметить в большом семейном кругу.
— А вы хотели бы записать совместную композицию с кем-то из молодых артистов?
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— Я очень люблю 1990-е, потому что вырос в них. Объездил все города и их злачные места, стадионы. Я мечтаю ненадолго вернуться в то время и исполнить песню на стихи Михаила Андреева «Улица и родные пацаны» с молодым актером Иваном Янковским, который сыграл в сериале «Слово пацана». Хотя даже не знаю, поет ли он. Да и песня еще не видела свет, у меня есть только ее демоверсия.
— Часто ли вы сочиняете музыку и тексты в последнее время?
— Я все чаще чувствую потребность писать стихи к песням. Вот сочинил слова и музыку к композиции «За Победу, за Россию, за Донбасс!». Я работаю в брянской филармонии — там эта песня чуть ли не главная, область же прифронтовая. А есть еще композиция «Великая Россия» на стихи Петра Синявского и Александра Шаганова. Эти песни поднимают залы и очень нужны сегодня в наше непростое время!
— Выступали ли вы с вашими патриотическими песнями перед бойцами?
— Да, я участвую в сборных концертах, организованных на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Так, в мае 2022 года в составе творческой бригады артистов побывал в таких городах, как Енакиево в ДНР и Красном Луче в ЛНР. Давал сольный концерт в Купянске для учителей к началу учебного года, выступал в военном госпитале для бойцов.
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— Последнее время появляется все больше артистов-однодневок. На ваш взгляд, почему так случается?
— В советское время артисты почти всегда имели вокальное образование, голоса были поставлены. Да и музыкальная редактура была более сильная. Хиты звучали на нескольких радиостанциях и парочке телеканалов. А сейчас все сводится к коммерции. На художественную составляющую уже не смотрят.
— Отметила для себя чудовищную несправедливость, что западные артисты пользуются большей популярностью у молодежи…
— Не соглашусь, чего только стоит наша красавица Люся Чеботина — она прекраснее, чем Дженнифер Лопес. Качество музыки и исполнение у нее на высоте. И манера пения Люси современная — плавно переходит от одного голоса к другому. Артисты сейчас любят слегка коверкать слова, пришептывать, как кумир молодежи Билли Айлиш. Что-то вроде психоделики, это наши исполнители и подхватывают. А в принципе, почему нет, если молодежи нравится.
— Мы когда-нибудь отойдем от западных ценностей?
— Да они уже не в почете. У них может быть красивая одежда, хорошие машины, но музыка — это часть культуры. А с началом спецоперации во многих людях проснулась любовь к Родине, стремление ее защищать и поддерживать.
— Александр Андреевич, расскажите, а чем занимаются ваши дети, кто-то пошел по стопам отца?
— У меня почти все дети занимаются музыкой, кроме младшего сына, он — медикбиолог, занимается лабораторной исследовательской деятельностью. А вот старший серьезно увлекается панк-роком и роком. Выступает под псевдонимом — Дени Добрый. Совсем серьезным парнем стал. И он, кстати, тоже пишет патриотические песни, выезжает на Донбасс, да и в другие зоны проведения спецоперации тоже. Там поддерживает ребят, которые сидят в окопах и защищают нашу страну.
— Если говорить о патриотизме и СВО, у вас есть какая-нибудь песня, как говорится, на злобу дня?
— Есть, это замечательная история на стихотворение поэтессы Ларисы Рубальской — «Безнадега». С ней еще выступила группа ВИА «Веселые ребята» на конкурсе «Песня года — 1990». Я придумал музыку и написал такой припев, чтобы он отражал действительность того времени. А строки решил посвятить людям, которые уехали из Советского Союза, как только были открыты границы.
Вот и получилось: «Безнадега, безнадега, безнадега, да погоди, осталось мне еще немного! Полечу за океан, за синей птицей, на чудесной, золотистой колеснице». Интересно, что и сейчас эти строки актуальны. Песня даже есть в современной аранжировке, и у нее, говоря современным сленгом, «классный бит».
Кстати, недавно мы опубликовали ролик к песне «За Победу, за Россию, за Донбасс». За двое суток видео собрало более двух миллионов просмотров. Такой результат демонстрирует, что людям эта тема явно небезразлична, они переживают за свою Родину, болеют за нее всем своим сердцем.
ДОСЬЕ.
Александр Добронравов родился 30 июля 1962 года в Москве. Работал с группами «Браво», «Веселые ребята “. Лауреат “Песни года — 1990”. Награжден Юбилейной медалью МО РФ “100 лет ЦСКА” за многолетний вклад и поддержку клуба. Написал музыку к культовой песне “Как упоительны в России вечера”. А в 2024 году президентом РФ Владимиром Путиным был награжден медалью “За труды в культуре и искусстве”.