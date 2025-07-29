«Люся Чеботина прекраснее Дженнифер Лопес»: певец Александр Добронравов — о новом альбоме и артистах-однодневках

— Я очень люблю 1990-е, потому что вырос в них. Объездил все города и их злачные места, стадионы. Я мечтаю ненадолго вернуться в то время и исполнить песню на стихи Михаила Андреева «Улица и родные пацаны» с молодым актером Иваном Янковским, который сыграл в сериале «Слово пацана». Хотя даже не знаю, поет ли он. Да и песня еще не видела свет, у меня есть только ее демоверсия.