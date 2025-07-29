Жена мэра Воронежа заняла должность замдиректора «Изумрудного города»

Об этом сообщили в администрации города во вторник, 29 июля.
Мегасадик входит в состав мегашколы «Содружество» на Московском проспекте и является дошкольным отделением данного Образовательного центра.
— Зоя Петрина имеет опыт управленческой и педагогической работы. С января 2018 года по май 2025 года она была заведующим муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида» № 21 (МБДОУ № 21), — пояснили в мэрии.
В новом, самом большом детсаду Черноземья, расположенного на Московском проспекте, будут работать 24 группы. В управлении образования и молодежной политики администрации Воронежа рассказали, что «Изумрудный город» спроектирован на 600 мест. Здесь, как в книге Александра Волкова, разместили «Голубую страну Жевунов», «Розовую страну» для Болтунов, «Желтую страну» для юных конструкторов и дизайнеров, «Фиолетовую страну» для жителей Мигуны, «Мастерскую Ружеро», «Мастерскую Лестара», а также Подземную страну Рудокопов и многое другое.