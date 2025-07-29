Терапевт Лапа рассказала, чем фитнес-браслеты и смарт-часы опасны для здоровья

Любой аксессуар, который человек носит на руке, является «магнитом для патогенной микрофлоры», особенно фитнес-браслеты и смарт-часы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.
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— Опасность таких часов сравнима, пожалуй, с телефоном, на поверхности которого можно также найти возбудителей инфекционных заболеваний. Ведь если подумать, то мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов, — объяснила доктор.
Помимо пневмонии и сальмонеллеза, человек может «подцепить» грибок, сообщила врач.
— Вокруг ремешка или браслета часов накапливается много грязи, пыли, частиц эпидермиса. Если не очищать и не дезинфицировать время от времени устройства, то можно подхватить грибок или иные кожные болезни, — уточнила Алексеева.
При этом многие люди во время сна забывают снять аксессуар, что тоже влияет на самочувствие, отметила специалист.
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— Круглосуточное передавливание ремешком кисти руки может плохо отразиться на работе сосудов. Устройство может нарушать сам процесс сна, что впоследствии может спровоцировать развитие бессонницы, — предупредила терапевт.
Чтобы избежать подобных проблем, следует надевать устройство только в период, когда вы им действительно пользуетесь, посоветовала врач.
— Ночью никаких аксессуаров не должно быть, нужно давать телу отдыхать. А часы можно носить днем и следить за их чистотой: периодически протирать поверхность и ремешок, — порекомендовала Алексеева.
Терапевт также посоветовала отказаться перед ночным отдыхом от использования смартфона и иных гаджетов, которые могут повлиять на качество сна.
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