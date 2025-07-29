Терапевт Лапа рассказала, чем фитнес-браслеты и смарт-часы опасны для здоровья

— Опасность таких часов сравнима, пожалуй, с телефоном, на поверхности которого можно также найти возбудителей инфекционных заболеваний. Ведь если подумать, то мы в течение дня сотни раз прикасаемся к этим устройствам, после чего контактируем со слизистой, которая выступает входными воротами для болезнетворных микроорганизмов, — объяснила доктор.