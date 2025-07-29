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Женщина в США научила собак играть в «Уно»: видео

Полных правил «Уно» животные, конечно, не понимают, но основную идею усвоили — совпадение по цвету. «Для них это игра на совпадение оттенков, им это нравится», — призналась хозяйка питомцев.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Автором идеи стала Хейли Дикен, дрессировщица и владелица двух псов — 10-летнего Дункана и двухлетней Сплэш. Видео с игрой набрало миллионы просмотров в TikTok, как сообщают в журнале People.

В «Уно» игрокам нужно взаимодействовать друг с другом, выкладывая на стол карточки по номерам и цветам. Как объясняет Дикен, основу обучения составила работа с оттенками. Она начала с синих и желтых карточек: именно эти цвета собаки различают лучше всего.

«Я делала так, чтобы правильная карта выделялась: к примеру, в центр клала синюю, а вокруг нее — четыре похожих. Когда собаки выбирали нужную, я награждала их», — рассказывает она.

Затем подключились более сложные оттенки — красный и зеленый, которые собаки видят хуже. «Красный для них выглядит как темно-серый, зеленый — просто темнее остальных», — объясняет Дикен. Чтобы упростить задачу, она указывала на допустимые карты и иногда предлагала несколько вариантов. Обучение проходило короткими сессиями — по 15 минут, чтобы не перегружать животных. Всего понадобилось около семи-восьми таких занятий.

Со временем собаки стали уверенно играть, хотя путаница с красными и зелеными карточками иногда случается. В будущем Дикен хочет обучить их сопоставлять и числа, чтобы партии стали еще сложнее.

Псы привыкли к камере: оба работают в индустрии развлечений. Дункан, метис лабрадора и питбуля, и Сплэш, в чьей родословной оказались немецкая и австралийская овчарка, лабрадор и хаски, регулярно снимаются в фильмах и рекламе.

По словам Дикен, съемочный опыт дал собакам преимущество: они быстро обучаются новым трюкам и спокойно чувствуют себя под объективом. Кроме «Уно», Дункан умеет играть в крестики-нолики.