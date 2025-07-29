Женщина в США научила собак играть в «Уно»: видео

Затем подключились более сложные оттенки — красный и зеленый, которые собаки видят хуже. «Красный для них выглядит как темно-серый, зеленый — просто темнее остальных», — объясняет Дикен. Чтобы упростить задачу, она указывала на допустимые карты и иногда предлагала несколько вариантов. Обучение проходило короткими сессиями — по 15 минут, чтобы не перегружать животных. Всего понадобилось около семи-восьми таких занятий.