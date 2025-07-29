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Вячеслав Федорищев: в Сызрани появится универсальный спортивный зал

Губернатор считает, что у города есть трудности с обеспеченностью подобными объектами.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МК.RU Самара

Губернатор считает, что у города есть трудности с обеспеченностью подобными объектами.

Вячеслав Федорищев объяснил: для решения проблемы в 2025 году начнут возводить универсальный зал. Он подойдет для занятий единоборствами и игровыми видами спорта.

«Это будет первый такой объект в районе Образцовской площадки. Сдача запланирована на вторую половину осени. Однако остался крайне недоволен отношением подрядчика к исполнению обязанностей», — подчеркнул глава региона.

Добавил: участок строительства расчищен и готов к работам.

«Осуществлена привязка планируемого зала к территории с учетом будущих коммуникаций. Сооружение быстровозводимое, но, тем не менее, нельзя терять ни одного дня», — резюмировал Федорищев.

Ранее в Самаре запустили обратный отсчет до начала форума «Россия — спортивная держава». Он пройдет в области с 5-го по 7 ноября нынешнего года.

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