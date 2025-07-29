В Иркутске на улице Дзержинского уложили нижний слой асфальта. В ближайшие выходные планируют завершить работы с верхним покрытием. Об этом КП-Иркутск стало известно от городской администрации. Помимо улицы Дзержинского, дорожники трудятся и на других объектах города.
На улицах Александра Невского и Байкальской устанавливают бордюры, а на Карбышева, Крымской и Дмитрия Донского укладывают асфальт. 4500 квадратных метров покрытия уже появились на Маяковского. На улице Подгорной укладывают плиты и благоустраивают газоны, а на Ширямова и Александра Невского ремонтируют тротуары.
— Сейчас почти готовы улица Норильская и бульвар Рябикова, ремонт завершается на Трилиссера и Ржанова. Каждый этап проходит строгий контроль качества. Специалисты отбирают пробы асфальта, проверяя его характеристики в лаборатории, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.
На улице Томсона и Фрунзе уложили асфальт. На Ярославского установили бордюры у школы. Особое внимание уделяется улице Розы Люксембург, там ремонтируют ливневую канализацию.