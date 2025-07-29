Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске на улице Дзержинского уложили нижний слой асфальта

На ближайших выходных сделают верхнее покрытие.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Дзержинского уложили нижний слой асфальта. В ближайшие выходные планируют завершить работы с верхним покрытием. Об этом КП-Иркутск стало известно от городской администрации. Помимо улицы Дзержинского, дорожники трудятся и на других объектах города.

На улицах Александра Невского и Байкальской устанавливают бордюры, а на Карбышева, Крымской и Дмитрия Донского укладывают асфальт. 4500 квадратных метров покрытия уже появились на Маяковского. На улице Подгорной укладывают плиты и благоустраивают газоны, а на Ширямова и Александра Невского ремонтируют тротуары.

— Сейчас почти готовы улица Норильская и бульвар Рябикова, ремонт завершается на Трилиссера и Ржанова. Каждый этап проходит строгий контроль качества. Специалисты отбирают пробы асфальта, проверяя его характеристики в лаборатории, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

На улице Томсона и Фрунзе уложили асфальт. На Ярославского установили бордюры у школы. Особое внимание уделяется улице Розы Люксембург, там ремонтируют ливневую канализацию.