В Иркутске на улице Дзержинского уложили нижний слой асфальта

На улицах Александра Невского и Байкальской устанавливают бордюры, а на Карбышева, Крымской и Дмитрия Донского укладывают асфальт. 4500 квадратных метров покрытия уже появились на Маяковского. На улице Подгорной укладывают плиты и благоустраивают газоны, а на Ширямова и Александра Невского ремонтируют тротуары.