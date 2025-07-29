В Московском зоопарке родился детеныш кенгуру валлаби

«Сейчас детеныш находится в сумке у мамы, которая защищает и согревает его. Пока он питается исключительно материнским молоком и будет питаться им долгое время. В связи с беременностью и последующим кормлением малыша Грече увеличили количество белковой пищи в рационе. Пол кенгуренка пока не известен — зоологи стараются лишний раз не беспокоить Гречу, чтобы не подвергать ее стрессу», — приводятся в сообщении слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.