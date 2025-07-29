Мэрию Самары через суд обязуют выделить деньги на ремонт школы № 134 на Мостовой

Надзорный орган в Самаре обязал администрацию города провести восстановительные работы в учебном заведении Железнодорожного района. В ходе инспекции были выявлены многочисленные недостатки, о чем проинформировали в областной прокуратуре.
В школе № 134 на Мостовой было установлено, что состояние стен и потолков в двух учебных классах не отвечает установленным требованиям.
Помимо этого, в столовой отсутствует специальное оборудование для переработки продуктов, что создает потенциальную угрозу для здоровья учащихся.
Прокуратура направила иск в судебные инстанции с целью возложить на департамент образования Самары ответственность за выделение финансов на ремонтные работы в классах и приобретение требуемого оборудования для пищеблока.
Ранее мы писали, что в 63-регионе области клещи покусали 2094 взрослого и 1054 ребенка с начала сезона.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.