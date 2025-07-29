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Июль попрощается с Южным Уралом кратковременными грозовыми дождями

Июль попрощается с Южным Уралом кратковременными грозовыми дождями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: AP 2024

Дожди продолжаются на крайнем юге Свердловской области, сильные дожди прошли в Челябинской области, где выпало за последние сутки до 43,5 миллиметров осадков.

«Облачность ненастного циклона все больше закручивается спиралью. Так бывает в поздней стадии развития циклонов. Тем не менее, 30—31 июля дожди еще будут, даже немного поднимутся к северу и прольются в том числе на севере Свердловской области, где их почти не было в последние дни. С началом августа циклон, заполняясь, покинет регион, сдвинется на восток», — комментируют в Уральском УГМС.

В Челябинской области в среду облачно с прояснениями, повсеместно пройдут небольшие, местами — умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти: ночью его скорость 5−10 м/с, кое-где порывы до 13 м/с, днем — 7−12 м/с, локально порывы до 16 м/с. Температура воздуха 30 июля ночью плюс 12−17, днем — 16−21, на юге — до 24 градусов.

В четверг облачно с прояснениями, в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — грозы. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха 31 июля ночью плюс 12−17, днем — 18−23.

В пятницу все еще облачно с прояснениями, в большинстве районов пробарабанят кратковременные дожди, местами прозвучат грозы. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха 1 августа ночью плюс 12−17, днем — 20−25 градусов.