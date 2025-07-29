Июль попрощается с Южным Уралом кратковременными грозовыми дождями

Дожди продолжаются на крайнем юге Свердловской области, сильные дожди прошли в Челябинской области, где выпало за последние сутки до 43,5 миллиметров осадков.
«Облачность ненастного циклона все больше закручивается спиралью. Так бывает в поздней стадии развития циклонов. Тем не менее,
В Челябинской области в среду облачно с прояснениями, повсеместно пройдут небольшие, местами — умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северной четверти: ночью его скорость 5−10 м/с, кое-где порывы до 13 м/с, днем — 7−12 м/с, локально порывы до 16 м/с. Температура воздуха 30 июля ночью плюс 12−17, днем — 16−21, на юге — до 24 градусов.
В четверг облачно с прояснениями, в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, местами — грозы. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха 31 июля ночью плюс 12−17, днем — 18−23.
В пятницу все еще облачно с прояснениями, в большинстве районов пробарабанят кратковременные дожди, местами прозвучат грозы. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха 1 августа ночью плюс 12−17, днем — 20−25 градусов.