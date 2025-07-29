Июль попрощается с Южным Уралом кратковременными грозовыми дождями

«Облачность ненастного циклона все больше закручивается спиралью. Так бывает в поздней стадии развития циклонов. Тем не менее, 30—31 июля дожди еще будут, даже немного поднимутся к северу и прольются в том числе на севере Свердловской области, где их почти не было в последние дни. С началом августа циклон, заполняясь, покинет регион, сдвинется на восток», — комментируют в Уральском УГМС.