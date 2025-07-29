Бывшему главе Советского района отменили приговор за взятки

Нижегородский областной суд по жалобе защиты отменил обвинительный приговор бывшему главе администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимиру Исаеву. В конце его мая осудили на восемь лет лишения свободы с миллионным штрафом за получение ежемесячных взяток через посредников от уличных торговцев за то, чтобы сотрудники администрации не демонтировали их нелегальные точки, работали на проходных улицах Cоветского района.