Бывшему главе Советского района отменили приговор за взятки

По версии следствия, в 2018—2020 годах Владимир Исаев получил от семи индивидуальных предпринимателей в общей сложности чуть более 1 млн руб. Обвиняемый муниципальный управленец вину не признавал, называл уголовное дело бездоказательным и считал, что его оболгали в показаниях посредники, избежавшие ответственности за свои махинации.
Как сообщила адвокат Надежда Шерихова, в апелляции были учтены доводы защиты о множестве нарушений закона в ходе расследования, и областной суд, отменив приговор, решил отправить «дело Исаева» на новое рассмотрение в Советский райсуд в ином составе. Также облсуд постановил освободить незаконно осужденного.
В связи с предстоящим пересмотром уголовного дела бывшего главу района сегодня выпустят из СИЗО. До итогов очередного разбирательства Владимир Исаев будет находиться под прежней мерой пресечения в виде запрета определенных действий.