Рабочий и водитель задохнулись в бензовозе в речном порту Хабаровска

Инцидент произошёл 29 июля около 13:00 на территории участка, арендуемого частным перевозчиком у АО «Хабаровский речной торговый порт». По предварительным данным, 47-летний работник упал внутрь цистерны, предназначенной для перевозки топлива, и потерял сознание. Попытавшийся спасти его 43-летний водитель бензовоза также оказался внутри резервуара и задохнулся. Оба мужчины скончались на месте происшествия.