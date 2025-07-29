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Рабочий и водитель задохнулись в бензовозе в речном порту Хабаровска

Водитель транспортного средства попытался спасти сотрудника, но умер сам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

В речном торговом порту Хабаровска погибли два сотрудника транспортной компании. Мужчины упали в пустую топливную цистерну и задохнулись.

Инцидент произошёл 29 июля около 13:00 на территории участка, арендуемого частным перевозчиком у АО «Хабаровский речной торговый порт». По предварительным данным, 47-летний работник упал внутрь цистерны, предназначенной для перевозки топлива, и потерял сознание. Попытавшийся спасти его 43-летний водитель бензовоза также оказался внутри резервуара и задохнулся. Оба мужчины скончались на месте происшествия.

«Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. Ход доследственной проверки, проводимой по части 3 статьи 143 УК РФ, поставлен на контроль надзорного ведомства», — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Хабаровского транспортного прокурора Виктор Приходько. Прокуратура координирует действия правоохранительных органов и устанавливает все обстоятельства трагедии.