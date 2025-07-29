Специалисты сказали, включат ли в белорусскую пенсию время работы в РФ и Украине

Включаются ли в стаж при назначении пенсии в Беларуси периоды работы на территории стран-соседей — Украины и России? На этот вопрос ответили специалисты Комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома.
Что касается Украины — то ответ отрицательный. Дело в том, что в конце декабря 2023 года Украина денонсировала, то есть расторгла соглашение между правительством Беларуси и правительством Украины о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, а чуть раньше, с июня 2023 года, вышла из соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ.
«В связи с этим при назначении пенсии в Республики Беларусь периоды работы на территории Украины засчитываются в стаж для исчисления пенсии только до 1 января 1992 г.», — подчеркнули в комитете.
Что касается России — то ответ «да», при условии, что работающий там белорус официально уплачивает взносы в пенсионный фонд Российской Федерации.
При этом каждое государство-член ЕАЭС, а туда входит Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, назначает пенсии и исчисляет их размер за стаж работы на своей территории.
«За время работы в России назначать и выплачивать пенсию будет Российская Федерация. При назначении пенсии в Республике Беларусь для определения права на пенсию может суммироваться стаж, приобретенный на территории других государств-членов ЕАЭС, за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени», — разъяснили в комитете.
Кстати, Минтруда сказало белорусам про упрощенный механизм назначения пенсии — здесь подробности.
Между тем, Минюст Беларуси разъяснил, что страховка при отмене сделки с квартирой составит не менее 420 000 рублей и распространяется также на покупателя, даже если договор с агентством заключил только продавец.