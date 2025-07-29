Специалисты сказали, включат ли в белорусскую пенсию время работы в РФ и Украине

Что касается Украины — то ответ отрицательный. Дело в том, что в конце декабря 2023 года Украина денонсировала, то есть расторгла соглашение между правительством Беларуси и правительством Украины о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, а чуть раньше, с июня 2023 года, вышла из соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ.