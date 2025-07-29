Пожар на американском авианосце «Форестолл» произошел 29 июля 1967 года

Хуже всего было то, что со «Скайхоков» попадали те самые бомбы Mark 65, от которых команда надеялась как можно скорее избавиться. Отряд по борьбе за живучесть под командованием Джеральда Фарриера сразу бросился ее тушить, не надевая даже защитной экипировки и посыпая ее сначала из порошкового огнетушителя. Затем они начали поливать ее из брандспойта, надеясь, что у них есть хотя бы 10 минут, пока огонь не сделает бомбу опасной. Но оружейники не зря хотели выбросить этот мусор за борт — через полторы минуты после начала пожара одна из бомб раскололась и ярко загорелась. Фарриер скомандовал «бежим», но было слишком поздно: ~почти все из 35 человек в непосредственной близости от бомбы погибли на месте, включая две бригады пожарных.~