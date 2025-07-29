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Снова оранжевый уровень. Сильные дожди и грозы прогнозируются в Беларуси 30 июля

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 30 июля объявлен оранжевый уровень опасности — ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Агентство «Москва»

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, по западу сильные дожди, ночью в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди. Во многих районах возможны грозы, местами при грозах сильные ливни. Ветер прогнозируется переменных направлений 4−9 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозах в отдельных районах ожидается шквалистое усиление 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14−20 градусов тепла. Днем будет 17−23 градуса выше нуля, по северо-восточной половине — плюс 24−29 градусов.