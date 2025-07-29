Снова оранжевый уровень. Сильные дожди и грозы прогнозируются в Беларуси 30 июля

В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, по западу сильные дожди, ночью в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди. Во многих районах возможны грозы, местами при грозах сильные ливни. Ветер прогнозируется переменных направлений 4−9 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозах в отдельных районах ожидается шквалистое усиление 15−20 м/с.