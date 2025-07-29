Названы самые распространенные методы телефонных мошенников

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с NEWS.ru рассказал о различных схемах обмана, используемых телефонными мошенниками. Он отметил, что методы могут различаться в зависимости от пола жертвы.
По словам Соловьева, мошенники часто обращаются к мужчинам с просьбами о содействии спецслужбам, чаще всего ФСБ. В то же время женщин пугают угрозами потери недвижимости или сообщают о том, что на их имя оформлен кредит, который необходимо срочно «закрыть». Жертвам внушают, что работники банка являются мошенниками, а также утверждают, что местные правоохранители находятся в сговоре. В роли «честных сотрудников» выступают некие представители Росфинмониторинга и ФСБ.
Юрист также выделил возрастную категорию жертв — людей старше 70 лет, которые, как правило, имеют минимальное количество родственников и счета в крупных банках.
Соловьев подчеркнул, что современные технологии и отсутствие цифрового суверенитета способствуют легкому доступу мошенников к данным. Он указал на наличие утечек из баз данных и реестров недвижимости, что значительно упрощает задачу злоумышленникам.