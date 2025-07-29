Названы самые распространенные методы телефонных мошенников

По словам Соловьева, мошенники часто обращаются к мужчинам с просьбами о содействии спецслужбам, чаще всего ФСБ. В то же время женщин пугают угрозами потери недвижимости или сообщают о том, что на их имя оформлен кредит, который необходимо срочно «закрыть». Жертвам внушают, что работники банка являются мошенниками, а также утверждают, что местные правоохранители находятся в сговоре. В роли «честных сотрудников» выступают некие представители Росфинмониторинга и ФСБ.