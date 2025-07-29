Омская колония на 1 миллион рублей произведет мебель для школы

В ИК-8 УФСИН России по Омской области начали производство мебели для образовательного учреждения. Как уточнила пресс-службы ведомства, администрация колонии заключила контракт на сумму свыше 1 млн рублей. Конкретная школа не названа.
В рамках контракта до начала учебного года планируется изготовить и поставить 30 ученических парт, 60 школьных стульев, а также офисную мебель: шкафы, стеллажи, гардеробные системы, библиотечные стулья и столы для оргтехники.
«Реализация данного проекта позволила создать рабочие места для бригады из пяти осужденных, успешно прошедших обучение по профессии станочника деревообрабатывающих станков в профессиональном образовательном учреждении, расположенном на территории ИК-8», — уточнили в ведомстве.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области.
Руководство колонии отметило, что производство не только способствует ресоциализации заключенных, но и позволяет им освоить навыки, востребованные на рынке труда.
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