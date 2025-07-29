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В Шереметьево регистрация на рейсы «Аэрофлота» работает в штатно

В аэропорту «Шереметьево» регистрация на рейсы «Аэрофлота» работает в штатно.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы «Аэрофлота» доступна и открывается за 24 часа до вылета, регистрация в аэропорту работает в штатно, сообщила компания.

«Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропорту работает в штатном режиме», — сказано в заявлении перевозчика.

В компании добавили, что контакт-центр существенно усилен, пассажиры отменённых рейсов информируются заранее.

«Также к работе с пассажирами привлечены коллеги из других подразделений», — уточняется в сообщении.

Ранее «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево».

Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем «Аэрофлота» является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.