Экс-прокурору Приморья и его подельникам продолжают оглашать обвинения

Защита Валерия Василенко на этот раз не стала продолжать добиваться изменения меры пресечения после неоднократных отказов суда. Ранее адвокаты ссылались на возраст и состояние здоровья экс-прокурора, а также указывали на отсутствие необходимых специалистов и игнорирование заявлений об оказании медицинской помощи в СИЗО. Было даже заявлено, что каждое новое заседание защита будет начинать с требования изменить меру пресечения на домашний арест, но это заседание прошло без данного заявления, хотя об отсутствии квалифицированной медицинской помощи было упомянуто.