Экс-прокурору Приморья и его подельникам продолжают оглашать обвинения

Во Владивостоке продолжается оглашение обвинения по делу «Восточной верфи», в котором обвиняются несколько человек, включая бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко.
Суть дела заключается в том, что с ноября 2017 года по апрель 2022 года участники организованного преступного сообщества, возглавляемого, по версии следствия, экс-депутатом и бывшим совладельцем АО «Восточная верфь» Геннадием Лазаревым, похитили имущество предприятия. По версии следствия, было похищено свыше 13 миллионов рублей, а также предприняты попытки незаконно завладеть акциями завода на сумму более 2,2 миллиона рублей.
Кроме того, обвиняемым инкриминируют легализацию незаконно приобретённых денежных средств на сумму более 46 миллионов рублей. Следствие считает, что Валерий Василенко, возглавлявший прокуратуру Приморского края с 1991 по 2005 год и позднее занявший пост заместителя председателя совета директоров «Восточной верфи», был одним из руководителей подсекций преступного сообщества.
В деле также фигурируют бывший временно исполняющий обязанности генерального директора верфи Олег Зубахин, преподавательница Яна Поливода, а также бывший «вор в законе» Виталий Широков (Монгол) и другие. Все обвиняемые в суде вину не признают и запрашивают время для подготовки ответов на предъявленные обвинения.
Защита Валерия Василенко на этот раз не стала продолжать добиваться изменения меры пресечения после неоднократных отказов суда. Ранее адвокаты ссылались на возраст и состояние здоровья экс-прокурора, а также указывали на отсутствие необходимых специалистов и игнорирование заявлений об оказании медицинской помощи в СИЗО. Было даже заявлено, что каждое новое заседание защита будет начинать с требования изменить меру пресечения на домашний арест, но это заседание прошло без данного заявления, хотя об отсутствии квалифицированной медицинской помощи было упомянуто.
Другие фигуранты дела, как и Василенко, заявили, что не понимают сути обвинений. Только Виталий Широков, которого в СМИ называют «криминальным авторитетом», отказался давать какие-либо пояснения суду.
Главный обвиняемый по делу — Геннадий Лазарев — судится отдельно. Он является основным акционером «Восточной верфи» и, по версии следствия, возглавлял организованное преступное сообщество. По ходатайству следователя его выпустили под домашний арест из-за состояния здоровья. Ранее Лазарев находился под стражей, однако мера пресечения была изменена.
В 2023 году предприятие было передано в управление Амурскому судостроительному заводу, входящему в Объединённую судостроительную корпорацию.