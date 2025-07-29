В Уфе вторичное жилье продается дольше, чем по России

Во втором квартале 2025 года квартиры на вторичном рынке Уфы находились в продаже в среднем 127 дней, что на три недели дольше, чем раньше. Это один из самых высоких показателей среди российских городов-миллионников, что следует из данных «Яндекс. Недвижимости».
Для сравнения: в Екатеринбурге объявления висят около 90 дней, в Челябинске — 89, в Перми — 75, а в Казани — 96. В Москве этот срок составляет 101 день, в Санкт-Петербурге — 120.
Продавцы в Уфе в среднем сбрасывают цену на 4,4%. Например, при изначальной стоимости 6 млн рублей скидка достигает 264 тысяч. В соседних миллионниках уступки чуть больше, но не превышают 5%.
Если в первом квартале снижение цены встречалось в 53,2% объявлений, то во втором — уже в 55,2%. При этом средний размер скидки немного вырос.
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