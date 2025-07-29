В Уфе вторичное жилье продается дольше, чем по России

Во втором квартале 2025 года квартиры на вторичном рынке Уфы находились в продаже в среднем 127 дней, что на три недели дольше, чем раньше. Это один из самых высоких показателей среди российских городов-миллионников, что следует из данных «Яндекс. Недвижимости».