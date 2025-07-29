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Пенсионер из Китая прославился благодаря любви к сыну

На китайских просторах интернета вирусной стала запись с камеры наблюдения, на которой 82-летний житель Чунцина идет в темноте с корзиной и фонарем, чтобы собрать для сына свежие сливы.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Пенсионер-азиат в голубой рубашке улыбается
Источник: Freepik

Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало волну эмоций. На кадрах видно, как пожилой мужчина в 3:44 утра направляется к деревьям у двора в сельском районе на юго-западе страны.

Как передает издание SCMP, дедушка узнал от курьеров, что сливы лучше собирать до восхода солнца — тогда они сохраняют упругость и свежесть. Следуя этому совету, он провел около двух часов на сборе урожая и наполнил корзину 15 килограммами фруктов.

После этого пенсионер сел на автобус и отправился на почту, чтобы переслать сливы сыну в провинцию Цзянсу, что в 1300 километрах. Посылка пришла уже на следующий день.

«Я распаковал коробку и расплакался. Сливы были свежие, как будто их только что сорвали. Папа знает, как я их люблю», — поделился Чэн. Он признался, что переживает за здоровье отца, но при этом сильно тронут его заботой.

Видеозапись собрала около пяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Пользователи писали: «Завидую, что у вас такой отец. Берегите его» и «До слез. Только родители способны на такое».

В китайских соцсетях нередко становятся популярными истории о родительской самоотдаче. Ранее внимание привлекла мать-таксист из Хэнани, возившая с собой в машине сына с инвалидностью.