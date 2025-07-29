Пенсионер из Китая прославился благодаря любви к сыну

Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало волну эмоций. На кадрах видно, как пожилой мужчина в 3:44 утра направляется к деревьям у двора в сельском районе на юго-западе страны.
Как передает издание SCMP, дедушка узнал от курьеров, что сливы лучше собирать до восхода солнца — тогда они сохраняют упругость и свежесть. Следуя этому совету, он провел около двух часов на сборе урожая и наполнил корзину 15 килограммами фруктов.
После этого пенсионер сел на автобус и отправился на почту, чтобы переслать сливы сыну в провинцию Цзянсу, что в 1300 километрах. Посылка пришла уже на следующий день.
Видеозапись собрала около пяти миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Пользователи писали: «Завидую, что у вас такой отец. Берегите его» и «До слез. Только родители способны на такое».