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Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max

Генпрокуратура открыла свой канал в национальном мессенджере Max.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ открыла свой канал в национальном мессенджере Max, сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

«Канал Генпрокуратуры России теперь доступен в национальном мессенджере. Переходите по ссылке и включайте уведомления о новых постах», — говорится в сообщении.

В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play.

Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочерняя VK «Коммуникационная платформа».