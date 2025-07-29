Генпрокуратура открыла канал в мессенджере Max

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ открыла свой канал в национальном мессенджере Max, сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
«Канал Генпрокуратуры России теперь доступен в национальном мессенджере. Переходите по ссылке и включайте уведомления о новых постах», — говорится в сообщении.
В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play.
Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ей станет дочерняя VK «Коммуникационная платформа».