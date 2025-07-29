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Автобусы изменили маршрут из-за разбитой дороги в Хабаровске

Жителей просят учитывать изменения на маршрутах №№ 104 и 124.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

С 30 июля автобусы, следующие до села Ракитное, поехали по новой схеме. Причина — аварийное состояние дороги на улице Аэродромной в Хабаровске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Теперь маршруты № 104 («Хабаровск — Гаровка 2 — Ракитное») и № 124 («Южный микрорайон — Гаровка 2 — Ракитное») временно идут через улицы Промывочную, Автономную и Целинную. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.

Людей просят заранее планировать поездки и уточнять расписание, так как возможны временные задержки. Когда дорогу на Аэродромной восстановят и маршруты вернутся к прежнему графику, в ведомстве не уточнили.