Сотни пермяков воспользовались «гаражной амнистией» с начала года

За первое полугодие пермяки оформили по «гаражной амнистии» 1645 земельных участков под гаражами. Такие данные приводит городской департамент земельных отношений. Здесь отмечают, что количество обращений по этой теме постепенно снижается.
После предварительного согласования, которое выдано уже по 1584 участкам, владельцам гаражей предстоит подготовка межевого плана и постановка участка на кадастровый учет. После этого землю можно будет оформить в собственность.
В департаменте рекомендуют подавать заявления через Госуслуги — электронные обращения обрабатываются быстрее, и список необходимых документов в этом случае меньше. Всего с начала «гаражной амнистии» в Перми зарегистрировано более 9300 участков.