Мошенники крадут деньги под предлогом оформления кредитки, сообщили в F6

Специалисты компании нашли такой сайт в доменной зоне .ru 7 июля, он был зарегистрирован от имени реальной организации из Санкт-Петербурга. На ресурсе указано, что выдачу кредиток одобряют «почти всем», а кредитная история «не важна». На главной странице написано «Остерегайтесь мошенников!». По инициативе F6 сайт был заблокирован, но в компании не исключают, что мошенники могут создать новые по его подобию.