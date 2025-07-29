Мошенники крадут деньги под предлогом оформления кредитки, сообщили в F6

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мошенники стали красть деньги и данные россиян, предлагая оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых — эта схема направлена на пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей, рассказали РИА Новости в F6.
«Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий финансового мошенничества. Злоумышленники предлагают оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых без ограничений по возрасту, кредитной истории и другим критериям… Схема направлена против пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей», — сказали в F6.
Пользователю предлагают зарегистрироваться на сайте, используя адрес электронной почты и пароль — потом мошенники пробуют применять эту комбинацию для входа на других сервисах.
Специалисты компании нашли такой сайт в доменной зоне .ru 7 июля, он был зарегистрирован от имени реальной организации из Санкт-Петербурга. На ресурсе указано, что выдачу кредиток одобряют «почти всем», а кредитная история «не важна». На главной странице написано «Остерегайтесь мошенников!». По инициативе F6 сайт был заблокирован, но в компании не исключают, что мошенники могут создать новые по его подобию.
Далее пользователям предлагают заполнить анкеты, дождаться одобрения заявки в течение 10 минут, подписать договор онлайн и получить доступ к кредиту. Под предлогом оформления кредитки мошенники просят перечислить комиссию в 3050 рублей.
Так, при заполнении «анкеты» необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и паспортные данные, ИНН и СНИЛС, адрес регистрации и адрес фактического проживания, а также место работы, стаж работы на последнем месте и персональный доход. В дальнейшем злоумышленники могут использовать эти данные для атак с использованием социальной инженерии или передать другим киберпреступникам.
«Киберпреступники регулярно разрабатывают новые сценарии. При определении круга потенциальных жертв они в первую очередь ориентируются на самые уязвимые слои населения, которым будет проще “продать” приманку. В данном случае цель злоумышленников — закредитованные граждане, по разным причинам нуждающиеся в деньгах, но в силу плохой кредитной истории не имеющие возможности получить новый кредит», — прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.
Специалисты компании рекомендуют не верить заявлениям об одобрении кредитных карт «почти всем», а также не переводить предоплату до получения кредита ни под каким предлогом. Не нужно совершать платежи на сайтах, которые посещаете впервые, а также вводить персональные данные на сомнительных ресурсах.