В Братске судебные приставы ищут должников с помощью рейдов. Их проводят каждый день на протяжении полутора месяцев. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службы регионального ГУФССП России, сотрудники работают на стоянках возле торговых комплексов и придомовых территориях.
— В единой электронной базе есть информация о запретах на регистрационные действия с движимым имуществом должников. Так удалось установить 25 транспортных средств, — уточнили в ведомстве.
Общая сумма взысканных долгов составила около 2,4 миллиона рублей. Большая часть этой суммы приходится на неуплаченные налоги и кредиты жителей Братска. Еще девять автомобилей отправлены на специализированную стоянку. После оценки их выставят на продажу, а полученные средства пойдут на погашение долгов предыдущих владельцев.