В Братске судебные приставы ищут должников с помощью рейдов

Общая сумма взысканных долгов составила около 2,4 миллиона рублей. Большая часть этой суммы приходится на неуплаченные налоги и кредиты жителей Братска. Еще девять автомобилей отправлены на специализированную стоянку. После оценки их выставят на продажу, а полученные средства пойдут на погашение долгов предыдущих владельцев.