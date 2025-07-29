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В Братске судебные приставы ищут должников с помощью рейдов

Уже удалось установить 25 транспортных средств, которые принадлежат должникам.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске судебные приставы ищут должников с помощью рейдов. Их проводят каждый день на протяжении полутора месяцев. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службы регионального ГУФССП России, сотрудники работают на стоянках возле торговых комплексов и придомовых территориях.

— В единой электронной базе есть информация о запретах на регистрационные действия с движимым имуществом должников. Так удалось установить 25 транспортных средств, — уточнили в ведомстве.

Общая сумма взысканных долгов составила около 2,4 миллиона рублей. Большая часть этой суммы приходится на неуплаченные налоги и кредиты жителей Братска. Еще девять автомобилей отправлены на специализированную стоянку. После оценки их выставят на продажу, а полученные средства пойдут на погашение долгов предыдущих владельцев.