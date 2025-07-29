Узбекистанцы переплатили 2,2 млрд сумов за конденсат в газовых баллонах

В баллонах компании «Худудгазтаъминот» и ее филиалах накопилось 1,5 тыс. тонн конденсата. Из-за этого потребители получали меньше сжиженного газа.
Больше всего за топливо переплатили жители Сурхандарьи. Они недополучили 490 тонн сжиженного газа, за которые отдали более 640 млн сумов. Кроме того, с 79 жителей региона необоснованно списали 126 млн сумов.
Второе и третье место в списке проблемных регионов заняли Кашкадарья и Фергана. Их жители не получили по 370 тонн оплаченного сжиженного газа.
Всего с начала года в комитет поступило 19,5 тыс. жалоб на газоснабжающие организации. Ведомство потребовало от компаний вернуть сумму переплаты потребителям.