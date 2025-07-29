Индия запустит в космос робота

Аппарат будет сканировать всю поверхность Земли каждые 12 суток и обеспечивать высококачественные снимки в широкой полосе обзора — 242 километра. Он будет работать круглосуточно при любых погодных условиях, как сообщают в News 24.
ISRO продолжает подготовку к пилотируемой миссии Gaganyaan, которая должна состояться в марте 2027 года. Ее будут предварять три беспилотных запуска, один из которых запланирован на декабрь 2025-го.
В рамках этой миссии в космос отправится роботд по имени Вьоммитра. Имя робота составлено из санскритских слов «вьом» — «космос» — и «митра» — «друг».
Если декабрьский запуск пройдет успешно, ISRO проведет еще два тестовых полета в следующем году. Только после этого будет одобрена отправка индийских астронавтов в космос.