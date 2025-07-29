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Индия запустит в космос робота

Индийская организация космических исследований 30 июля запустит спутник NISAR — совместную разработку с NASA — с помощью ракеты GSLV-F16. Об этом сообщил глава агентства доктор Нараянан.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Профиль робота
Источник: Freepik

Аппарат будет сканировать всю поверхность Земли каждые 12 суток и обеспечивать высококачественные снимки в широкой полосе обзора — 242 километра. Он будет работать круглосуточно при любых погодных условиях, как сообщают в News 24.

Система спутника позволяет фиксировать мельчайшие изменения поверхности с точностью до сантиметра. Ожидается, что технология будет отслеживать таяние ледников, землетрясения, изменения растительности и другие процессы, важные для экологии и предупреждения катастроф.

ISRO продолжает подготовку к пилотируемой миссии Gaganyaan, которая должна состояться в марте 2027 года. Ее будут предварять три беспилотных запуска, один из которых запланирован на декабрь 2025-го.

В рамках этой миссии в космос отправится роботд по имени Вьоммитра. Имя робота составлено из санскритских слов «вьом» — «космос» — и «митра» — «друг».

Он будет способен следить за параметрами системы, управлять жизнеобеспечением, предупреждать об отклонениях и работать с шестью панелями управления. Также Вьоммитра умеет общаться.

Если декабрьский запуск пройдет успешно, ISRO проведет еще два тестовых полета в следующем году. Только после этого будет одобрена отправка индийских астронавтов в космос.