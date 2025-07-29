Создана полностью разлагающаяся кислота для добычи нефти

«Попадая в нефтеносный пласт, [такие] молекулы образуют множество частиц, которые сильно повышают вязкость состава, делая его похожим на гель. В отличие от аналогов, он не уходит в только высокопроницаемые породы, а равномерно растворяет минералы и образует сеть трещин. После такой обработки под воздействием нефти или пластовой воды вязкость геля максимально снижается. Это позволяет раствору стать более текучим, что в дальнейшем, при запуске скважины в работу, позволяет легко извлечь его остатки, не закупоривая трещины и не загрязняя пласт», — пояснил директор Когалымского филиала ПНИПУ Владимир Поплыгин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.