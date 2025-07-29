80% писателей вынуждены совмещать литературу с основной работой

Около 80% современных digital-авторов и чтецов аудиокниг совмещают творчество с основной работой. Такие данные привел сервис «ЛитРес» по итогам внутреннего опроса, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Несмотря на это, 59% авторов и 58% чтецов заявили о намерении в будущем сосредоточиться исключительно на творчестве. Больше всего таких ответов дали те, кто сейчас работает в продажах (10%), IT (9%), науке (9%) и медиа (8%).
Главные причины для ухода в полное творчество — возможность заниматься любимым делом (86%), больше времени на творчество (60%) и гибкий график (40%).
Исследование также показало, что озвучивание и написание книг все чаще становятся серьезными направлениями карьеры, хотя пока остаются вторым занятием для большинства представителей профессии.