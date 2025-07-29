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80% писателей вынуждены совмещать литературу с основной работой

Только каждый пятый писатель или чтец полностью сосредоточен на литературной деятельности. Большинство респондентов ранее работали в других сферах: 77% авторов и 84% чтецов пришли в индустрию из других профессий.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Печатная машинка
Источник: Unsplash

Около 80% современных digital-авторов и чтецов аудиокниг совмещают творчество с основной работой. Такие данные привел сервис «ЛитРес» по итогам внутреннего опроса, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Среди авторов, совмещающих работу с писательством, больше всего представителей науки и образования (11,7%), информационных технологий (10,1%) и сферы медиа и искусства (7,5%). У чтецов преобладают специалисты из искусства и медиа (18%), IT (10,5%) и науки (9,2%).

Несмотря на это, 59% авторов и 58% чтецов заявили о намерении в будущем сосредоточиться исключительно на творчестве. Больше всего таких ответов дали те, кто сейчас работает в продажах (10%), IT (9%), науке (9%) и медиа (8%).

Главные причины для ухода в полное творчество — возможность заниматься любимым делом (86%), больше времени на творчество (60%) и гибкий график (40%).

Исследование также показало, что озвучивание и написание книг все чаще становятся серьезными направлениями карьеры, хотя пока остаются вторым занятием для большинства представителей профессии.