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Полузащитник «Крыльев» Артем Соколов перешел в «Чайку» из Первой лиги

22-летний футболист продолжит карьеру в команде из села Песчанокопское Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

22-летний футболист продолжит карьеру в команде из села Песчанокопское Ростовской области.

Артем Соколов принадлежал «зелено-бело-синим» с февраля 2022 года. До этого был в «Химках» и «Чертаново». После катался по арендам. Выступал за «Пари НН», столичное «Торпедо» и «Челябинск».

За самарцев провел 23 матча. Оформил ассист. Плюс две встречи за дубль «КС» с голом и двумя результативными передачами. Контракт с «Чайкой» рассчитан до лета 2027 года. Сейчас полузащитник оценивается в 350 тыс. евро или 32,6 млн рублей.

Недавно сообщали, что защитник волжан Кирилл Печенин из Беларуси выступил против лимита на легионеров.

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