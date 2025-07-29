Полузащитник «Крыльев» Артем Соколов перешел в «Чайку» из Первой лиги

22-летний футболист продолжит карьеру в команде из села Песчанокопское Ростовской области.
Артем Соколов принадлежал «зелено-бело-синим» с февраля 2022 года. До этого был в «Химках» и «Чертаново». После катался по арендам. Выступал за «Пари НН», столичное «Торпедо» и «Челябинск».
За самарцев провел 23 матча. Оформил ассист. Плюс две встречи за дубль «КС» с голом и двумя результативными передачами. Контракт с «Чайкой» рассчитан до лета 2027 года. Сейчас полузащитник оценивается в 350 тыс. евро или 32,6 млн рублей.
Недавно сообщали, что защитник волжан Кирилл Печенин из Беларуси выступил против лимита на легионеров.
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