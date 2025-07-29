Когда ждать звездопад Южные дельта-Аквариды и как подготовиться к наблюдениям

Южные дельта-Аквариды лучше всего наблюдать в Южном полушарии, но жители России тоже могут увидеть этот поток — особенно те, кто живет на юге страны, рассказала «Газете.Ru» научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Наилучшие условия будут у наблюдателей в Севастополе, Краснодарском крае, на Черноморском побережье, в Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгограде и республиках Северного Кавказа. Чем ближе к южным широтам, тем выше радиант поднимается над горизонтом, а значит, тем больше метеоров можно увидеть.