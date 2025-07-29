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В самарском Музее Модерна расскажут, как художники прошлого представляли будущее

2 августа в 16:00 в Музее Модерна состоится лекция «Размышления о будущем» (12+), посвящённая тому, как художники конца XIX — начала XX века воображали грядущий мир.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

2 августа в 16:00 в Музее Модерна состоится лекция «Размышления о будущем» (12+), посвящённая тому, как художники конца XIX — начала XX века воображали грядущий мир.

Искусствовед Ирина Свиридова расскажет, какие технологии и идеи — от космических полётов до умного дома — художники смогли предугадать задолго до их появления. Лекция пройдёт в рамках выставки «Будущее в прошлом» (6+).

Вход — по билетам. Адрес: ул. Красноармейская, 15.

Ранее мы писали, что 2 августа в Самаре пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке» (6+).

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