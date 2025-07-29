В донском Фонде капремонта разъяснили порядок переноса капремонта на более ранний срок

В региональном Фонде капитального ремонта сообщили о возможности собственников многоквартирных домов (МКД) в Ростовской области инициировать перенос сроков капитального ремонта. Если технические характеристики одного из элементов МКД, к примеру, фасад или крыша, находятся в изношенном состоянии, то после проведения специальной технической оценки можно подать заявление о сдвиге запланированного срока по программе капремонта на более ранний (или поздний). Провести техническую оценку собственники могут за свой счет на основании решения общего собрания, на котором: