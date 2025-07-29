В донском Фонде капремонта разъяснили порядок переноса капремонта на более ранний срок

В региональном Фонде капитального ремонта сообщили о возможности собственников многоквартирных домов (МКД) в Ростовской области инициировать перенос сроков капитального ремонта. Если технические характеристики одного из элементов МКД, к примеру, фасад или крыша, находятся в изношенном состоянии, то после проведения специальной технической оценки можно подать заявление о сдвиге запланированного срока по программе капремонта на более ранний (или поздний). Провести техническую оценку собственники могут за свой счет на основании решения общего собрания, на котором:
— будут приняты решения о проведении обследования технического состояния МКД (за счет средств собственников);
— будет определена подрядная организация для проведения обследования технического состояния МКД;
— выбрано лицо, которое от имени всех собственников помещений МКД будет уполномочено заключать договор на проведение обследования технического состояния МКД и участвовать в подписании акта приемки оказанных услуг по проведению обследованию технического состояния МКД;
— будет определен порядок информирования собственников помещений в МКД о результатах проведенного обследования технического состояния МКД.
Как разъяснили эксперты, далее ответственное лицо от МКД должно подать заявление в региональный Фонд капремонта не позднее одного года со дня подписания заключения. Заявление должно подаваться по утвержденной Министерством ЖКХ форме. К заявлению прилагаются следующие документы: заключения и заверенные в установленном порядке копии протокола общего собрания собственников помещений МКД, содержащие решение такого собрания о переносе проведения работ по капитальному ремонту на более поздние (ранние) сроки.
Если указанные документы будут предоставлены не в полном объеме или в ненадлежащие сроки, в течение пяти дней Фонд возвращает заявление с указанием причин.
Если с документами все в порядке, Фонд в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления будет осуществлять его рассмотрение. Свое заключение о необходимости внесения изменений в Региональную программу Фонд направляет в региональное Министерство ЖКХ и уполномоченному лицу, подавшему заявление.
В свою очередь Министерство ЖКХ Ростовской области в течение десяти рабочих дней со дня поступления заключения рассматривает его и в случае отсутствия замечаний вносит изменения в Региональную программу не позднее шести месяцев со дня поступления заключения.
В Фонде капремонта отмечают, что решение о переносе сроков капремонта зависит от отсутствия долгов жильцов по взносам и наличия необходимых накопленных средств.
Поэтому собственникам важно своевременно оплачивать взносы за капитальный ремонт в полном объеме, чтобы перенести сроки ремонтных работ в своем доме.
НАША СПРАВКА.
Обследование технического состояния МКД может быть проведено на основании правового акта субъекта Российской Федерации за счет бюджетных средств, если соответствующие средства на проведение указанного обследования предусмотрены бюджетом субъекта Российской Федерации. В настоящее время внесены изменения в постановление Правительства Ростовской области от 28.06.2013 № 421 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области».