Реверсивное движение ввели на трассе М-4 под Ростовом после массового ДТП

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области открыли реверсивное движение в районе участка, где произошло массовое ДТП с четырьмя погибшими и шестью пострадавшими. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции.
— Деблокировано центральное межбарьерное ограждение. Открыли направление в сторону Москвы по встречной полосе, — уточняют в ведомстве.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и строго следовать указаниям правоохранителей.
Напомним, авария произошла около 1:30 ночи в Аксайском районе. Предварительно, водитель грузовика «Мерседес Актрос» с полуприцепом-цистерной двигался в сторону Ростова-на-Дону и в какой-то момент наехал на барьерное ограждение. После этого автомобиль опрокинулся, миновал центральное межбарьерное ограждение и оказался на встречной полосе. Затем произошло столкновение с автомобилями «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста».
На месте происшествия погибли водитель грузовика, водитель «Фольксваген» и его два пассажира, в том числе несовершеннолетний. В больницу Шахт попали водитель «Пежо Боксер», водитель «Лада Веста» и его четыре пассажира, среди которых было двое несовершеннолетних.
После этого дорога была перекрыта в направлении с юга на север. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.
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