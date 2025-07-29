Реверсивное движение ввели на трассе М-4 под Ростовом после массового ДТП

Напомним, авария произошла около 1:30 ночи в Аксайском районе. Предварительно, водитель грузовика «Мерседес Актрос» с полуприцепом-цистерной двигался в сторону Ростова-на-Дону и в какой-то момент наехал на барьерное ограждение. После этого автомобиль опрокинулся, миновал центральное межбарьерное ограждение и оказался на встречной полосе. Затем произошло столкновение с автомобилями «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста».