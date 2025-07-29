Дефицит осадков: когда в Москве закончится жара и какой будет погода в августе

— Что касается осадков, то большинство моделей указывали на то, что август в столице будет с дефицитом осадков. Насколько велик будет этот дефицит, сказать сложно. Нужно понимать, что все это — пока только предварительно. В конце месяца будет уточнение прогноза, поэтому можно будет рассказать уже более подробно, какой будет погода в Москве в августе, — добавила Позднякова.