Дефицит осадков: когда в Москве закончится жара и какой будет погода в августе

В Москве в связи с сильной жарой продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 31 июля. В дневные часы в городе ожидается повышение температуры воздуха до 30−31 градуса тепла. Когда в столице закончится жара и чего можно ожидать от погоды в августе, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик подтвердила, что жаркая погода действительно сохранится до 1 августа. Но вот затем температура воздуха пойдет на спад.
— Уже 2 и 3 августа преобладающая температура будет в пределах плюс 22−27 градусов. При этом не исключено, что в Москве может быть плюс 25−27. Поэтому для этих чисел еще можно будет применить категорию жаркой погоды, — уточнила собеседница «ВМ».
Что касается дальнейших прогнозов на август, то, по словам Поздняковой, они довольно противоречивы. Но 30-градусная жара в последний месяц лета уже не ожидается.
— Температура будет в пределах климатической нормы или чуть выше. Наиболее интенсивные осадки могут выпасть 3−5 августа и в начале второй декады месяца, — сообщила метеоролог.
Жара и грозы: синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в конце июля.
Специалист напомнила, что все ранее опубликованные модели долгосрочных прогнозов показывали, что последний месяц лета в Москве будет с положительной аномалией температуры воздуха.
— Что касается осадков, то большинство моделей указывали на то, что август в столице будет с дефицитом осадков. Насколько велик будет этот дефицит, сказать сложно. Нужно понимать, что все это — пока только предварительно. В конце месяца будет уточнение прогноза, поэтому можно будет рассказать уже более подробно, какой будет погода в Москве в августе, — добавила Позднякова.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в конце июля. По его словам, в столице будет солнечно, сухо и жарко. Метеоролог также отметил, что начало августа принесет временные дожди и грозы.