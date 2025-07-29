В Башкирии перерасчитают страховую пенсию

В августе пенсионеры Башкирии получат больше денег. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР, перерасчет затронет почти 229 тысяч человек.
С 1 августа Соцфонд автоматически пересчитает выплаты тем, кто работал в 2024 году. Поднимутся суммы у всех, кто получает страховую пенсию по старости или инвалидности, если за них платили взносы. Также вырастут выплаты по потере кормильца, но только если на счет умершего поступали неучтённые ранее средства.
Размер прибавки зависит от зарплаты: чем она была выше, тем больше окажется доплата. Максимум можно получить три пенсионных балла. Для тех, кто до сих пор работает, стоимость каждого балла определяется годом назначения пенсии.
Узнать, сколько баллов накоплено, можно в выписке с личного счета, которую можно получить через «Госуслуги».
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