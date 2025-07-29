В Башкирии перерасчитают страховую пенсию

С 1 августа Соцфонд автоматически пересчитает выплаты тем, кто работал в 2024 году. Поднимутся суммы у всех, кто получает страховую пенсию по старости или инвалидности, если за них платили взносы. Также вырастут выплаты по потере кормильца, но только если на счет умершего поступали неучтённые ранее средства.