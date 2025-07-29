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В Омске проверили качество воздуха и предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Специалисты провели отбор проб в нескольких точках Омска.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сразу в нескольких точках Омска 29 июля наблюдались выбросы. Данные о неприятном запахе появились благодаря множеству обращений омичей. Оперативно специалисты передвижной экологической лаборатории провели экологический мониторинг в Октябрьском административном округе.

Передвижная экологическая лаборатория отбирала пробы воздуха с 00:20 до 01:20 29 июля на улице 5-я Кордная, 24. По результатам анализа превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) контролируемых веществ не зафиксировано. Тем временем, согласно данным стационарного поста в Кировском административном округе (Аэрологическая станция), зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Максимальная концентрация составила 2 ПДК (0,016 мг/м³). На региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по другим контролируемым показателям не выявлено.

Кроме того, ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). С 20:00 29 июля до 08:00 30 июля на территории города Омска и Омской области ожидаются погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлен период НМУ первой степени опасности.