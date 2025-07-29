В Омске проверили качество воздуха и предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Передвижная экологическая лаборатория отбирала пробы воздуха с 00:20 до 01:20 29 июля на улице 5-я Кордная, 24. По результатам анализа превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) контролируемых веществ не зафиксировано. Тем временем, согласно данным стационарного поста в Кировском административном округе (Аэрологическая станция), зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Максимальная концентрация составила 2 ПДК (0,016 мг/м³). На региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по другим контролируемым показателям не выявлено.