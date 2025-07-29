Около 2000 выпускников из Новосибирской области не смогли сдать ЕГЭ

Около 2000 выпускников в Новосибирской области не справились с единым государственным экзаменом в этом году. Такие данные предоставили в департаменте образования мэрии города в ответе на запрос КП-Новосибирск.
— Результаты ЕГЭ 2025 года стабильны и незначительно отличаются от результатов прошлых лет, — поделились в департаменте.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что чаще всего новосибирские выпускники получали 100 баллов за ЕГЭ по химии. А также за экзамены по русскому языку, литературе, математике и информатике.