Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 2000 выпускников из Новосибирской области не смогли сдать ЕГЭ

Они будут сдавать экзамены в дополнительный (сентябрьский) период.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Около 2000 выпускников в Новосибирской области не справились с единым государственным экзаменом в этом году. Такие данные предоставили в департаменте образования мэрии города в ответе на запрос КП-Новосибирск.

— Результаты ЕГЭ 2025 года стабильны и незначительно отличаются от результатов прошлых лет, — поделились в департаменте.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что чаще всего новосибирские выпускники получали 100 баллов за ЕГЭ по химии. А также за экзамены по русскому языку, литературе, математике и информатике.