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28 тонн воды и 70 спасателей: Как в Ростовской области почти сутки тушили пожар на 25 гектарах

28 тонн воды ушло на тушение пожара в Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ликвидирован ландшафтный пожар, который бушевал почти сутки. Об этом сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел 28 июля в Каменском районе в Красновском сельском поселении и хуторе Филиппенков. Пожар начался в 14 часов. Пользователи социальных сетей публиковали фото и видео пламени и дыма, видимых даже издалека.

— На место выехали 36 спасателей и 13 единиц техники, — рассказали в экстренном ведомстве. — Позже был подключен вертолет Ми-8, который произвел 18 сбросов воды.

Однако к вечеру площадь ландшафтного пожара достигла 25 гектаров. В результате этого группировка спасателей была увеличена до 69 человек и 22 единиц техники.

Пожар удалось потушить к утру следующего дня. Всего же в тушении участвовали более 70 человек. В общей сложности на очаги возгорания было сброшено 28 тонн воды.