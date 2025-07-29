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В Омске 30 частных клиник отказались проводить аборты

В Омске осталась лишь одна частная клиника, где делают аборты.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: SuperOmsk.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во вторник, 29 июля 2025 года, провел очередное заседание Совета по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, где на этот раз обсуждались вопросы воспитания молодежи, демографии и укрепления института семьи.

В частности, на заседании Совета была представлена статистика по вопросам демографии.

Так, по данным регионального Минздрава, Омская область сохраняет один из самых низких показателей по числу искусственных прерываний беременности в Сибирском федеральном округе. В регионе проводится системная работа по консультированию женщин, находящихся в репродуктивном выборе.

По информации регионального Минздрава, в первом полугодии 2025 года более половины женщин, прошедших подобное консультирование, приняли решение о сохранении беременности.

Кроме того, в Омске 30 из 31 частной медицинской организации добровольно отказались от проведения абортов. Кроме того, 4 частные медицинские клиники в Омской области отказались от лицензии на этот вид медицинской деятельности.

Напомним, клиники Омска стали добровольно отказываться от проведения искусственного прерывания беременности после принятия нового закона, который предусматривает штрафы за склонение к аборту. Ответственность распространяется в том числе и на частные клиники.